Parma, visite per Bani. D’Aversa non avrà la prima scelta

Mattia Bani è pronto per le visite mediche con il Parma. Il difensore centrale, finito ai margini in casa Genoa con l’arrivo di Ballardini, si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. D’Aversa non avrà la prima scelta della sua lista e neanche la seconda, visto che in cima erano finiti Fazio e Nkoulou dopo il naufragio della trattativa Benatia.

Foto: Twitter Bologna