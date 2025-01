Parma-Venezia, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni del match salvezza Parma-Venezia. Scelto Cancellieri dal 1′, in un reparto offensivo formato anche da Mihaila, Sohm e Almqvist. Panchina per Oristanio per quanto riguarda il Venezia.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Almqvist, Sohm, Mihaila; Cancellieri. All: Pecchia

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah; Pohjanpalo. All: Di Francesco

Foto: Instagram Parma