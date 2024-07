Parma, Valeri si presenta: “Avevo un accordo con la Lazio che poi è saltato per un dettaglio. Quando si è inserito il Parma non ho esitato”

Prima conferenza stampa in casa Parma, in cui il d.s Pederzoli ha presentato il primo acquisto del club: Emanuele Valeri, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza a Frosinone dello scorso anno. Ecco le prime parole del d.s.: “Grazie per essere venuti, questo è il primo acquisto ch presentiamo, Emanuele Valeri. E’ un giocatore che conosciamo benissimo, da quando sono a Parma è sempre stata nella nostra lista di preferenza. Quest’anno si è creata l’opportunità di poterlo contattare e non abbiamo esitato. E’ un giocatore pronto a dare il massimo di se stesso, ha già fatto la Serie A, conosce bene il campionato, l’allenatore e ormai anche il nostro gruppo, in cui si è integrato benissimo. Oggi è una grande soddisfazione essere qui a presentare Valeri”.

Poi ha preso parola proprio il giocatore ex Frosinone, che ha risposto ad una domanda circa l’interesse della Lazio nei suoi confronti: “Ho avuto contatti anche con la Lazio, eravamo arrivati ad un accordo che poi per un dettaglio non contrattuale non si è concretizzato. Quando si è inserito il Parma non ho esitato a dire di sì. E’ un club importante, con una storia e non ho esitato a dire di sì”.

Il difensore ha poi continuato: “Al di là del mister conosco bene il club e la sua storia. Il mister so bene come lavora, il posto me lo dovrò guadagnare sul campo. Ho trovato una squadra già formata, un grande gruppo dove mi sono integrato alla grande. Per me, inoltre è importantissima la fiducia del club. Conosco bene ciò che vuole fare la società e ciò rende impossibile dire di no al Parma”.

Foto: Instagram Parma