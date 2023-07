Parma, Vaeyens: “Staff e squadra hanno dimostrato che ci siamo evoluti. Pronti a fare il passo successivo”

Il Managing Director-Sport del Parma, Roel Vaeyens, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle ambizioni per la prossima stagione dei Ducali: “Vogliamo esattamente ciò che vogliono i tifosi, la promozione in Serie A. È chiaro che la Serie B non è l’obiettivo finale per il Parma. L’eliminazione nelle semifinali degli ultimi playoff contro il Cagliari è stata una grande delusione, ma credo che lo staff e la squadra abbiano mostrato ai tifosi che ci siamo evoluti rispetto alla scorsa stagione e che siamo pronti a fare il passo successivo. L’obiettivo del presidente Krause è garantire un futuro brillante a questo bellissimo club e quindi vuole costruire una squadra di calcio moderna e duratura. La Serie B ovviamente non è l’obiettivo finale del Parma, ma è anche mia responsabilità sviluppare una struttura organizzativa che faciliti gli obiettivi a medio-lungo termine. Questo non solo per gli uomini, ma anche per le donne e per i giovani. E il presidente è interessato a queste aree”.

Foto: sito ufficiale Parma