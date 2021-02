Parma, si presenta Man: “Progetto importante, voglio seguire le orme di Mutu”

Conferenza stampa di presentazione in casa Parma che oggi ha presentato alla stampa e ai tifosi il gioiellino preso dalla FCSB, Dennis Man. Il giovane, ha già esordito in Serie A nella gara con il Napoli e punta a far bene in futuro.

Queste le parole del talento rumeno: “E’ una sfida molto importante. Sono consapevole di quanto sia tosto il campionato italiano. I compagni mi hanno accolto bene, mi sento pronto e farò del mio meglio per aiutare la squadra”.

Il modello: “Semplice, per la nazionalità e per il club in cui ha giocato posso dire Adrian Mutu. Mi ha ispirato tantissimo, quando ero bimbo io e come succede ora, tutti sanno chi è Mutu, tutti sanno che ha giocato in Italia e i gol che ha fatto. Se devo scegliere scelgo Mutu”.

Caratteristiche: “Sono un giocatore tecnico. Anche con una visione di gioco molto buona, riesco a comprendere le situazioni e ad adattarmi. Mi considerano un giocatore rapido”.

Sul Parma: “Dal primo giorno sono stato accolto bene, sono molto felice. Il mister è riuscito a fare una cosa quasi impossibile con questa squadra, anche sentendo lui penso sia molto bravo. Sarà all’altezza della situazione e quello che dobbiamo fare è raccogliere punti. Non è facile per i nuovi ma il gruppo essendo unito facilita l’obiettivo. Il Parma è una squadra forte con grande storia. Sono felice di essere qua, voglio adattarmi subito, aiutare la squadre e non vedo l’ora di riuscirci. Farò del mio meglio per il rispetto della storia del club”.