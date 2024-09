Parma, rottura del legamento crociato per Kowalski in Nazionale: “Sarà operato nei prossimi giorni”

Era stato lanciato da Pecchia negli undici titolari nella sfortunata sfida col Napoli, disputando un’ottima partita e agendo tra le linee. Ora Mateusz Kowalski, talento del Parma classe 2005, dovrà fare i conti con un infortunio durissimo, che molto probabilmente lo terrà lontano dai campi da gioco per quasi tutta la stagione. Si legge infatti, nel comunicato ufficiale dei crociati, che durante l’allenamento con l’under 20 della Nazionale polacca, l’estroso trequartista ha rimediato la rottura del legamento crociato. Pecchia perde quindi una pedina importantissima, che avrebbe potuto dare un grande apporto alla stagione.

Il comunicato: “L’attaccante si è gravemente infortunato in allenamento con la nazionale polacca Under 20 nella giornata di martedì 3 settembre. A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Kowalski