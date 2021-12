Parma, ridotta la squalifica a Iachini. Sarà in panchina contro il Crotone

E’ stato accolto il ricorso del Parma per la squalifica di Beppe Iachini. Il tecnico del Parma, squalificato per due turni dopo il rosso diretto mostrato contro il Perugia, tornerà in panchina per la prossima gara dei crociati, verosimilmente contro il Crotone il 26 di dicembre. Il ricorso, accolto dall’Organo Giudicante della Corte Sportiva di Appello Nazionale, Sezione Uno, come raccolto dalla redazione di ParmaLive.com, si è tramutato dalle due giornate in una solamente, con una ammenda di diecimila euro per l’allenatore. Una vittoria importante per il Parma, che avrà così a disposizione l’allenatore per i prossimi impegni.

Foto: Twitter Parma