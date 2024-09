Parma, Pecchia: “La partita con il Napoli ci ha lasciato cose positive e consapevolezza”

Prima del match delle 18:30 della quarta giornata di Serie A tra Parma e Udinese, l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Pecchia ha condiviso le sue sensazioni sulla partita: C’è in questa partita, che è un capitolo diverso, inevitabilmente della scoria o della possibile scoria o anche l’insegnamento di quanto accaduto a Napoli? “Lo vedremo, ormai la partita di Napoli non ritorna più, ci lascia tante cose positive, la giusta consapevolezza che quando le cose le facciamo bene a prescindere dall’avversario e poi anche far tesoro degli errori commessi”.

Nelle prime tre partite il Parma ha incassato sempre i complimenti e forse qualche punto in più ci poteva stare, fa piacere da un lato ma dall’altro…

“Sì, qualche complimento in meno e punto in più sarebbe la cosa ideale”

Per quello che riguarda l’avversario di oggi invece forse non bisogna guardare troppo il nome Udinese ma come questa squadra ha cominciato?

“Noi non siamo in grado, non siamo assolutamente nelle condizioni di affrontare una partita di Serie A guardando l’avversario dall’alto verso il basso. Noi troviamo una squadra che a parte un inizio straordinario, è una squadra molto fisica, una squadra che anche con un nuovo allenatore ma in breve tempo ha trovato una giusta identità, quindi una partita anche totalmente diversa da quella giocata soprattutto a Napoli”.

Foto: Twitter Krause