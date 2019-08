Parma, parla il ds Faggiano: “Conti non è tramontato, Pezzella è vicino”

Mancano ancora due settimane alla chiusura del calciomercato e il Parma ha in serbo ancora qualche colpo per puntellare la rosa di D’Aversa. Ne ha parlato il ds ducale Daniele Faggiano, che si è soffermato in particolare su due piste. Quella che porta al milanista Andrea Conti e quella relativa a Giuseppe Pezzella, che da tempo vi raccontiamo e che sta per portare alla fumata bianca. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Conti? Non è tramontato nulla. Abbiamo fatto un sondaggio, non lo posso nascondere. Negli ultimi giorni d’estate può succedere sempre di tutto, poi vedremo quelle che sono le intenzioni del club e del giocatore. Mancano alcune pedine. Stiamo valutando diverse occasioni e situazioni, sappiamo dove intervenire. Pezzella? È vicino, attendiamo l’ok di Pozzo e dell’Udinese”

Foto: sito ufficiale Parma