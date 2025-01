Parma nel mirino: il report dell’allenamento del Lecce

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter, il Lecce sta lavorando per preparare al meglio la prossima gara di campionato. I giallorossi infatti, in quello che sarà il 23° turno di campionato, se la vedranno con il Parma. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe portare il club salentino, almeno per una giornata di Serie A, fuori dalla zona retrocessione. I Crociati si trovano al 16° posto con 20 punti, mentre il Lecce occupa la 18esima posizione ed è a un solo punto dagli uomini di Pecchia. Proprio in vista di questa partita, il club giallorosso ha pubblicato il report dell’allenamento odierno sul proprio sito: “Il lavoro dei giallorossi è proseguito oggi con una seduta di allenamento mattutina ad Acaya. Assente in permesso Morente per un lutto famigliare. Assente Marchwinski, i calciatori Berisha e Gaspar sono stati impegnati in un lavoro personalizzato mentre Rafia ha svolto terapie. Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino al Via del Mare”.

FOTO: Instagram Lecce