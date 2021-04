Parma-Milan, espulso Ibrahimovic al 60′ per proteste

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il suo Milan in 10 uomini al 60′, sul punteggio di 2-0 per i rossoneri lo svedese ha detto qualche parola di troppo e l’arbitro Maresca non ha esitato nel mandarlo anticipatamente sotto la doccia.

Alle reti di Rebic e Kessie, entrambe nel primo tempo, ha accorciato le distanze Gagliolo al 66′.

Foto: Twitter Milan