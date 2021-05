Parma, Mihaila e Conti in dubbio per Torino

Il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio in vista della gara di campionato contro il Torino. Agli ordini di mister D’Aversa, come riportato dal sito ufficiale del club, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Andrea Conti e Valentin Mihaila che sono in dubbio per la gara di lunedì. La squadra tornerà in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

FOTO: Sito ufficiale Parma