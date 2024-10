Parma, Krause annuncia il rinnovo di Pecchia fino al 2027: “E’ l’uomo del nostro futuro”

Kyle Krause presidente del Parma, ai microfoni dell’emittente americana CBS Sports Golazo, ha annunciato in diretta tv il rinnovo di mister Fabio Pecchia. Il nuovo contratto del tecnico crociato scadrà a giugno 2027.

Queste le sue parole: “Grazie per avermi qui con vuoi nuovamente, sono entusiasta di esser qui ma sono entusiasta soprattutto di annunciare che abbiamo rinnovato il contratto di mister Fabio Pecchia. E’ stato un asset fondamentale per il club e una parte importante nel costruire ciò che rientra nella nostra visione. Il nuovo contratto dura fino alla stagione 2026/2027. E’ parte della collaborazione positiva che abbiamo insieme, lui con il club e anche con me, ho trascorso tempo con lui, è un grande ragazzo. E’ evidente ciò che ha fatto dal punto di vista di coesione della squadra, di performance e anche tatticamente. E’ l’uomo giusto per il nostro futuro, rinnoviamo così l’impegno con lui e per la prima squadra maschile del Parma Calcio, continuiamo a crescere con stabilità”.

Foto: twitter personale