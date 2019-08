Parma-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani riparte la Serie A e, alle 18:00, il Parma ospita la Juventus. Roberto D’Aversa dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3 con Sepe tra i pali, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo nella linea difensiva; il nuovo arrivato Brugman in cabina di regia con Hernani e Barillà ai lati; in avanti spazio a Kulusevski, Inglese e il confermatissimo Gervinho. L’indisponibile Maurizio Sarri sarebbe propenso a rispondere a specchio con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa; Khedira (in vantaggio su Emre Can), Pjanic e Rabiot (l’alternativa è Matuidi) in mezzo al campo e nel tridente Douglas Costa (favorito su Bernardeschi) a destra, Cristiano Ronaldo a sinistra e al centro uno tra Dybala e Higuain. Appuntamento al “Tardini”, a seguire le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (Bernardeschi), Higuain (Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Martusciello (Sarri assente).

Foto: Juventus Twitter