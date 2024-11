Parma, i convocati di Pecchia per l’Atalanta

Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro l’Atalanta. Non recupera Osorio, out anche Hernani come già annunciato ieri in conferenza. Fuori ovviamente i lungodegenti Bernabé, Circati, Kowalski e Valenti. Di seguito la lista completa:

Portieri: Chichizola, Corvi, Suzuki.

Difensori: Balogh, Coulibaly, Delprato, Di Chiara, Leoni, Valeri.

Centrocampisti: Camara, Estévez, Hainaut, Keita, Sohm.

Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Bonny, Cancellieri, Charpentier, Haj, Man, Mihaila.

Foto: instagram parma