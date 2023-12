Parma, i convocati di Pecchia per la gara con la Fiorentina

Il Parma di Fabio Pecchia, capolista del campionato cadetto in condominio con il Venezia, scenderà in campo questa sera allo stadio “Artemio Franchi” per sfidare la Fiorentina, nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Il tecnico dei ducali ha diramato la lista dei convocati: saranno ventisette i calciatori a disposizione. Out lo squalificato Zagaridis.

Portieri: Chichizola, Corvi, Turk

Difensori: Ansaldi, Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Di Chiara, Osorio, Valenti

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Cyprien, Estevez, Hainaut, Hernani, Sohm

Attaccanti: Begic, Benedyczak, Bonny, Charpientier, Colak, Haj Mohamed, Man, Mihaila, Partipilo.

