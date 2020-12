Parma, i convocati di Liverani per la Juventus

Il tecnico del Parma, Fabio Liverani ha convocato 24 calciatori per la gara contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 al Tardini. Non ci saranno gli infortunati Pezzella, Grassi, Laurini, Scozzarella e Nicolussi Caviglia.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.

Foto: sito ufficiale Parma