Parma-Genoa è 1-0 all’intervallo: decide una splendida rovesciata di Pellè

Al Tardini Parma e Genoa aprono la 28a giornata di Serie A 2020-21 in questo anticipo del venerdì sera.

La prima occasione ghiotta è della squadra di casa dopo 10′ con Man che si libera di un difensore e calcia da buona posizione: la conclusione è preda facile dei guantoni di Perin.

A decidere questi primi 45′ è un super gol di Graziano Pellè, il secondo in Serie A ed il primo dal suo ritorno a Parma. Al 17′ un lancio dalle retrovie trova la testa di Kucka, il centrocampista dei ducali sovrasta Criscito e la mette al centro: stop di petto del centravanti e rovesciata che batte Perin. E’ 1-0 per i ducali di D’Aversa che vanno al riposo meritatamente in vantaggio.

Foto: Twitter Parma