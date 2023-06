Parma eliminato, le lacrime di Buffon a fine gara

Il Parma ha dovuto dire addio al sogno finale playoff per l’accesso alla Serie A. Gli emiliani non sono riusciti a battere il Cagliari al Tardini. Pesa tantssimo la clamorosa rimonta della gara di andata, quando il Parma vinceva 2-0 a 20 minuti dalla fine per poi perdere 3-2.

Parma che quindi si ferma in semifinale. Al Tardini, lacrime amare per Gigi Buffon a fine gara. Il campione del Mondo del 2006, a 45 anni, piange per il mancato raggiungimento dell’obiettivo. Un iomo che ha vinto tutto o quasi in carriera, che dimostra con queste lacrime l’attaccamento verso i colori gialloblù. Buffon era uscito nella gara di andata a Cagliari per un infortunio, con la sfida che vedeva i suoi avanti 2-0. Stasera enorme delusione per tutto il popolo di Parma,

Foto: screen Dazn