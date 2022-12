Parma corsaro a Brescia. Decidono i gol di Man e Bonny (0-2)

Il Parma vince 1-0 in casa del Brescia e si rilancia in classifica, in zona playoff. Decide un gol di Man. Al 17′ Vazquez vede smarcato Valenti a sinistra e lo serve, cross basso del difensore argentino che trova Man da fuori area. Il rumeno riceve e conclude con un tiro preciso sul quale Lezzerini non riesce a intervenire.

Il Brescia ha provato a reagire, tentando di pervenire al pareggio, ma gli emiliani hanno retto bene. Al 95′, il raddoppio di Bonny per il Parma, che fissa il risultato sullo 0-2. Il Parma si porta a 26 punti, al quinto posto, a -6 dal secondo posto, a -10 dalla vetta.

Il Brescia resta fermo a 24.

Foto: twitter Parma