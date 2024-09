Parma, Circati: “Le partite con Milan e Fiorentina ci hanno dato fiducia, vogliamo vincere”

Prima del match delle 18:30 della quarta giornata di Serie A tra Parma e Udinese, il difensore del Parma, Alessandro Circati, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il giovane giocatore ha parlato delle aspettative per la partita e delle condizioni della squadra: L’Udinese l’anno scorso si è salvata con tanta fatica, ma quest’anno è partita molto bene, pareggiando per esempio a Bologna e vincendo in casa con la Lazio, insomma una squadra complicata.

“Con tutto il rispetto, sono una squadra molto forte, fisicamente stanno bene, sono una squadra che ha fatto vedere di poter ottenere dei risultati importanti e oggi noi andiamo a fare la nostra partita e la nostra partita è andare a vincere”.

Al Tardini avete affrontato due grandi squadre, Milan e Fiorentina e forse in entrambi i casi meritavate di vincere, questo vi dà fiducia per il campionato?

“Sì, noi abbiamo completamente fiducia nelle nostre qualità, ogni partita che affrontiamo andiamo per prendere il risultato”.

Foto: Instagram Circati