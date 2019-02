Parma, ecco Brazao: il portiere brasiliano è arrivato in Italia. La foto

Gabriel Brazao è pronto ad iniziare la sua avventura con il Parma. Il promettentissimo portiere classe 2000, prelevato dal Cruzeiro (operazione in sinergia con l’Inter, come raccontato), è sbarcato in giornata in Italia, come testimonia la foto pubblicata dal club ducale sui propri canali social. Ricordiamo i dettagli dell’affare: 2,5 milioni più bonus, più percentuale sulla futura vendita. Tra i bonus, un milione in più è previsto alla venticinquesima presenza del giovane estremo difensore, naturalmente non in questa stagione ormai ben inoltrata.

Foto: Twitter ufficiale Parma