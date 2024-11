Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali

E’ Tutto pronto dallo Stadio Tardini di Parma per il match sera di inizio weekend tra Parma e Atalanta. Le due squadre arrivano all’incontro con obiettivi completamente opposti. Il Parma, reduce da un inizio di campionato altalenante, ha interrotto una serie di nove partite senza vittoria con un fondamentale successo a Venezia, che ha permesso ai ducali di risalire dalla zona retrocessione, portandosi attualmente a 12 punti. Dall’altra parte, l’Atalanta si presenta come una delle squadre più in forma del campionato, con 25 punti in classifica. I bergamaschi sono carichi di ottimismo, forti delle recenti vittorie contro Napoli e Udinese, e oggi cercheranno di continuare sulla stessa scia per portare a casa i tre punti.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

PARMA (4-2-3-1) Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. Allenatore. Pecchia.

ATALANTA (3-4-1-2) Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore. Gasperini.

