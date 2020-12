Parma, allenamento differenziato per Kucka e Laurini

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Come si legge sul sito ufficiale del club, agli ordini di mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da giochi di posizione e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Wylan Cyprien, Valentin Mihaila, Giuseppe Pezzella e Simon Sohm hanno lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka e Vincent Laurini. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.

Foto: Logo Parma