Parma, accordo con il Reims per Busi: la comunicazione del club

Il Reims ha comunicato di aver trovato l’intesa di massima per il passaggio di Maxime Busi in Francia. La conclusione dell’operazione per il terzino belga del Parma resta subordinata dall’esito delle visite mediche e all’espletamento delle ultime formalità amministrative. FOTO: Twitter Parma