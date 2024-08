Parma, 4-1 all’Atalanta e doppietta di Man. Scamacca ko

Il Parma è già in forma campionato e lo ha dimostrato con un sonante 4-1 all’Atalanta nell’amichevole che si è disputata al Tardini. Man colpisce subito un palo e poi va a segno dopo un’azione personale. Raddoppio di Bonny bravo a sfruttare un assist di Coulibaly. Al 32’ l’Atalanta accorcia con Lookman che salta Sukuzi e appoggia a porta vuota da posizione defilata. Il Parma perde Hernani per infortunio, prima dell’intervallo Ruggeri sfiora il 2-2. Nella ripresa brutto infortunio per Scamacca, trauma distorsivo al ginocchio sinistro tutto da valutare, al suo posto entra De Ketelaere. Il Parma fa tris sempre con Man (doppietta), solo uno spezzone per Zaniolo e Koopmeiners. Nel finale il poker della squadra di Pecchia con un pallonetto di Partipilo che supera Carnesecchi.

Foto: instagram Parma