Parla Mendy: “Al Real è tutto diverso rispetto a Lione, sento la pressione. Spero di giocare l’Europeo”

Ferland Mendy, nuovo terzino sinistro del Real Madrid acquistato dal Lione in estate, ha parlato della sua prima stagione con i Blancos a Telefoot: “Ancora non sono riuscito a impormi, qui c’è tanta pressione ed è tutto diverso rispetto all’Olympique Lione. Madrid è una piazza molto esigente. Europeo? Spero di essere convocato da Deschamps, farò di tutto per rientrare nella lista della Nazionale francese”.