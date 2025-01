Parla l’agente di Razvan Sava: “A Udine sta crescendo, in futuro lo vedo in un top club”

Letterio Elio Pino, agente del portiere dell’Udinese Razvan Sava, ha parlato in un’intervista esclusiva a Sportitalia del suo assistito, che dopo l’infortunio di Okoye si sta imponendo nei bianconeri con ottime prestazioni.

“Gianluca Nani, tramite una fitta rete di scouting, aveva già attenzionato e sondato questo giocatore. Il Cluj ha una filosofia molto chiara e da sempre fa molta attenzione a eventuali plusvalenze di calciatori che sono cresciuti sotto la propria rete. Il direttore sportivo del club rumeno è Razvan Zamfir, una persona illuminata: è molto bravo a rigenerare i propri calciatori e così ha fatto con Răzvan, che dopo un normale periodo di adattamento è cresciuto molto ed è diventato il titolare della squadra. Parliamo di un classe 2002 alto 1.95 centimetri, usa i piedi come un regista e questo sicuramente è un suo punto di forza. Simone Scuffet lo ha aiutato molto all’inizio, così come il suo preparatore atletico, la sua famiglia e la sua compagna, Denise. Poi è ovvio che deve abituarsi a un altro tipo di calcio, ma gliel’ho detto sin da subito che il calcio italiano sarebbe stato completamente diverso da quello rumeno. E ora ha la fiducia del club. In Serie A era stato sondato dal Monza, ma poi non se ne fece nulla. Aveva richieste anche dall’estero, in particolare dal Portogallo e dal Belgio. Su di lui anche Westerloo, che ha provato ad acquistarlo fino all’ultimo. All’Udinese si trova benissimo, è in una società che è abituata ad accogliere calciatori stranieri nel migliore dei modi. Dall’esterno, magari, si può pensare a Udinese come una città “fredda”, ma non è così. Gli abitanti sono fantastici”.

L’agente parla poi del futuro del giocatore classe 2002: “Viviamo alla giornata, lui si fa sempre trovare pronto e vedremo se tra qualche mese l’Udinese sarà contenta. Hanno acquistato Sava calcolando già un periodo di adattamento, c’è una progettualità futura a lungo termine. Lo vedo pronto per la Serie A, potrà giocare in Premier League e mi aspetto che a breve termine diventi il titolare della sua Nazionale. Ora deve crescere all’Udinese, ma potenzialmente lo vedo adatto ai top club europei”.

Foto: Instagram Sava