Parla l’agente di Guimarães: “Contatti con la Juve a gennaio, ecco perché non è andata a buon fine”

Il suo è, attualmente, uno dei profili più piacevolmente attenzionati del calcio brasiliano. Classe ’97, Bruno Guimarães ha già raccolto importanti esperienze tra Lione e, da qualche mese, Newcastle, dove la nuova proprietà gli ha consegnato le redini del centrocampo. La mediana da difendere per il ragazzo avrebbe potuto comunque essere bianconera, ma non del sodalizio inglese bensì della Juventus, come confermato dal suo agente Alexis Malalvolta ai colleghi di tuttojuve.com: “Rumors riguardanti la Juventus nel mese di gennaio? Sì, ci sono stati davvero dei contatti con la Juventus. Lo posso confermare. Il mese di gennaio però è una finestra veloce per intavolare delle trattative, non si poteva andare troppo per le lunghe. Abbiamo dovuto aspettare la metà del mese per vedere dei movimenti concreti. Ed è arrivato il Newcastle, che ha fatto sul serio. Bruno non poteva aspettare altri sei mesi per decidere il suo futuro nell’anno della Coppa del Mondo.

Nel 2020, nella prima finestra successiva alla pandemia, ci siamo informati per capire se potesse andar via. Bruno era appena arrivato al Lione, già interessava alla Juve, ma era da escludere l’ipotesi di un prestito con opzione di riscatto. Me lo disse l’ex direttore Juninho, affermando che il presidente lo avrebbe ceduto solo a fronte di un’offerta da 70 milioni di €. Qualcosa di molto difficile in una crisi mondiale“.

Foto: De Talento