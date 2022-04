Parla il presidente del Bayern Monaco: “Muller per sempre qui”

È l’unica squadra in cui ha militato e, sperano i vertici del club, l’unica nella quale militerà. Parliamo di Thomas Muller e il Bayern Monaco, un binomio che, a detta del presidente del club Herbert Hainer, non si spezzerà: “Muller è un simbolo della squadra, sono fermamente convinto che lui appartenga al Bayern come la Frauenkirche (la cattedrale bavarese, ndr) appartenga al Monaco. – ha spiegato Hainer ai microfoni di BR24 – Sono sicuro che finirà la sua carriera nel nostro club“.

Foto: Twitter Bayern Monaco