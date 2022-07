Parla il padre di Thorsby: “La cessione di mio figlio necessaria. Il club aveva bisogno di fare cassa”

Espen Thorsby, padre e agente dell’ex giocatore della Sampdoria Morten Thorsby, ha parlato del recente passaggio del centrocampista all’Union Berlino. Un addio non voluto ma necessario per fare cassa per il club blucerchiato.

Queste le sue parole a Sampdoria Channel: “Penso sia importante dire che ora vogliamo lasciarci questo alle spalle e guardare avanti. La Sampdoria e Morten avevano interessi naturali ma contrastanti e questo ha creato della tensione. La Sampdoria aveva bisogno di soldi e Morten voleva il meglio per la sua carriera calcistica. Questi interessi purtroppo non erano del tutto compatibili in questa occasione. Tuttavia, penso che la fine della storia sia positiva per entrambi e attendiamo con entusiasmo e motivazione le opportunità che ci attendono con l’Union Berlino”.