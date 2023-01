Parità tra Udinese ed Hellas Verona (1-1). All’autogol di Becao risponde Samardzic

Termina 1-1 alla Dacia Arena la sfida tra Udinese ed Hellas Verona. La gara si sblocca dopo neanche tre minuti: brutto pallone perso da Beto sulla trequarti difensiva che innesca Lazovic, l’esterno gialloblu calcia in porta trovando sulla strada Becao che colpisce di testa il pallone che si impenna e scavalca Silvestri baciando la traversa prima di insaccarsi in rete. La reazione friulana non tarda ad arrivare con un pallone a rimorchio di Ehizibue per Success ma Montipò respinge con un gran riflesso. Cresce la squadra allenata da Sottil e al 21′ arriva il pareggio firmato da Samardzic. Alla mezz’ora occasione clamorosa per Bijol che, sugli sviluppi di un corner, calcia da posizione ravvicinata mettendo incredibilmente sul fondo. La prima occasione della ripresa è dell’Hellas con un lancio di Magnani per la sponda di Djuric che innesca Lasagna; l’attaccante gialloblu supera Bijol ma Silvestri lo argina bene in uscita. Pochi giri di lancetta più tardi è Perez a colpire all’interno dell’area ma ancora Montipò in tuffo respinge. Ancora il numero 1 scaligero protagonista su una conclusione dalla lunga distanza di Samardzic. Verso la mezz’ora, il neo entrato Ngonge si presenta alla grande nel campionato di Serie A con uno strappo sulla trequarti seguito da una conclusione che impegna Silvestri in tuffo. A dieci dalla fine, rischio per Silvestri che serve Lasagna ma l’ex di turno calcia di prima intenzione venendo stoppato da Perez. Termina così 1-1. Continua il digiuno di vittorie alla Dacia Arena dell’Udinese, mentre per l’Hellas arriva l’ottavo punto in cinque partite.

Foto: Instagram Udinese