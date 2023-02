Parità tra Juventus e Nantes: 1-1, a Vlahovic risponde la rete di Blas. Si deciderà tutto alla Beaujoire

Termina in parità la gara d’andata tra Juventus e Nantes: 1-1 Si sblocca appena dopo 13′: Di Maria innesca Chiesa che appoggia di testa a Vlahovic che insacca con facilità. Il primo tempo della Juventus è un crescendo ma gli uomini di Allegri non riescono a trovare il gol del raddoppio. E dopo un’ora esatta di gioco dell’andata dello spareggio di Europa League, Ludovic Blas gela l’Allianz Stadium, trovando il gol del pareggio in contropiede sfruttando la scivolata di Bremer per poi depositare in rete di sinistro uno contro uno con Szczesny: 1-1. Immediata la risposta bianconera, ma il tiro di Federico Chiesa non entra per una questione di centimetri dopo aver colpito, prima, la traversa e, poi, il palo. Ma le occasioni per la Juve non finiscono qui. Di Maria sfiora il gol olimpico, ma la traversa ferma El Fideo. Finale bollente con i bianconeri che sfiorano il gol prima con Danilo. Poi nel finale Bremer stacca di testa, Centonze colpisce con la mano. L’arbitro viene richiamato al VAR, lo Stadium ci spero, ma Pinheiro fischia il falo in area di Locatelli dopo il consulto. Così si spengono le speranze dei bianconeri, si deciderà tutto alla Beaujoire.

Foto: Instagram Juventus