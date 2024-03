Parità alla Dacia Arena tra Udinese (in dieci) e Salernitana: 1-1, Kamara risponde a Tchaouna

Parità alla Dacia Arena: 1-1 tra Udinese e Salernitana. Gli ospiti sbloccano la partita di Udine con un capolavoro di Loum Tchaouna. Il francese dal vertice destro dell’area si inventa un sinistro a giro che si infila nell’angolo più lontano. La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 13′ Lucca accomoda di tacco al volo per l’inserimento di Thauvin, che se ne va sulla destra e crossa in mezzo trovando la deviazione decisiva di Zanoli, che batte il proprio portiere Ochoa. Manganiello, però, annulla per fuorigioco iniziale di Lucca. Al 18′, invece, è Ochoa a rendersi protagonista: Payero raccoglie un pallone sul lato destro della difesa della Salernitana, rientra sul destro e crossa basso in mezzo per Lucca, che gira a colpo sicuro di prima intenzione, ma viene fermato da un riflesso incredibile del Memo. Al 38′ arriva una grande occasione l’Udinese: Thauvin trova con un grande colpo di tacco l’inserimento di Lovric, ma il centrocampista spreca da posizione invitante. In pieno recupero arriva la risposta dei padroni di casa: Thauvin la mette in mezzo, Kamara si coordina in rovesciata e batte Ochoa. Prima gioia per l’esterno in Serie A, un’autentica perla. Al 62′, Kamara si si divora il gol del possibile vantaggio mandando alto da pochi passa l’imbucata di Thauvin. Un minuto dopo, arriva la tegola per gli uomini di Cioffi: doppia ammonizione per Ebosele e bianconeri in dieci uomini per l’ultima mezz’ora. Al 70’sfiorano il vantaggio gli uomini di Liverani: Candreva crossa sul secondo palo per il francese, che sfrutta il buco di Giannetti, controlla con il sinistro e calcia con il destro sull’uscita di Okoye, colpendo il legno. L’ultima occasione della gara è per la Salernitana: Bradaric guida il contropiede, serve Candreva che calcia dal limite dell’area ma senza trovare lo specchio della porta. Udinese e Salernitana si dividono la posta in palio. Gli uomini di Liverani restano così all’ultimo posto a quota 14 punti, distanti 6 punti dal Verona al diciassettesimo posto. L’Udinese, invece, scavalca momentaneamente il Frosinone e si porta al quindicesimo posto a quota 24 punti.

Foto: Instagram Udinese