Parisi si presenta: “Aspettavo la chiamata della Fiorentina. Darò tutto per questa maglia”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, il nuovo difensore, Fabiano Parisi, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore della Fiorentina: “Sono molto contento di essere qua, la prima impressione è molto positiva. Mi sono innamorato del Viola Park, qui c’è tutto. Non vedo l’ora di iniziare. La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre, poco tempo fa è venuto a mancare, mi manca lui e i suoi consigli. Sacrifici? Ne ho fatti, sono partito dalla Serie D, ma sono contento del percorso che ho fatto. La Fiorentina? Mi aspettavo la loro chiamata, ci siamo parlati con Joe Barone che mi ha detto che mi seguiva da tempo. Quando sarà in campo suderò la maglia, darò tutto, sono fatto così. Firenze è una piazza importante, è una delle città più belle d’Italia. Ne sono innamorato. Sono diplomato in musica, ho frequentato il primo anno di conservatorio, poi non ce l’ho fatta ad andare avanti con l’impegno sportiva. Suono la batteria e l’oboe. La prima mi aiuta tanto con il ritmo anche in campo. Il presidente? Mi ha chiamato e mi ha fatto tante domande sul mio primo giorno”.

Foto: Instagram Parisi