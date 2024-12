Parisi: “Non sono contento quando non gioco. Futuro? Vediamo, ora sono un giocatore della Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino sinistro della Fiorentina, Fabiano Parisi, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus: “Sappiamo che è difficile fare punti qui. È stato molto importante rimanere in partita fino alla fine. Poi Sottil ha fatto un grande gol. Lavoriamo tanto in settimana e il lavoro ripaga sempre”.

Poi ha proseguito: “Io lavoro molto durante la settimane e so di essere sempre a disposizione del mister. Non giocava da tanto tempo e non è stato facile rimanere concentrato quando non giochi da tempo e sono stata bravo. Oggi avevo un avversario difficile e sono stato bravo a resistere e a metterlo in difficoltà”.

Sul futuro: “Sono un giocatore della Fiorentina e sono a disposizione e voglio aiutare squadra a società. Sono contento quando gioco e meno quando non gioco. Vediamo, ma ora sono un giocatore della Fiorentina”.

Sulle ambizioni della Fiorentina: “Noi scendiamo in campo ogni partita per ottenere punti. Non facciamo attenzione al nostro avversario e andiamo a tremila in settimana. Contro l’Udinese siamo entrati un po’ molli. Noi entriamo in campo per dare il massimo”.

Sull’affetto dei tifosi: “I nostri tifosi sono straordinari e ci danno una carica immensa. Ieri avevo i brividi, perchè sapevo di giocare. È stata una grande emozione. Importante è avere lo spirito giusto e dare il massimo per la Fiorentina”.

Infine: “Io mi sento molto bene. Poi se gioco sono ancora più contento. Mentalmente non giocare è molto dura, però credo di aver fatto una grandissima partita”.

