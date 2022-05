Parisi: “L’Inter? Accostamento gratificante, ma sono concentrato sul presente”

Fabiano Parisi, giovane e talentuoso terzino sinistro dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: “Questa è una società molto importante, siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo, peccato non essere riusciti a festeggiare questo risultato domenica scorsa contro il Torino, davanti ai nostri tifosi. Ma una sconfitta non può cancellare tutto ciò che di buono ha fatto l’Empoli in questa stagione.

Il mio impatto con la Serie A? È un campionato molto difficile, io ho semprelavorato duro per riuscire ad arrivarci e soprattutto per farmi trovare pronto ad affrontare una categoria così impegnativa, sia a livello tecnico sia a livello fisico. Non penso di aver sofferto tanto, credo molto nelle mie qualità e sono riuscito ad affrontare ogni partita mettendo sempre in campo tutto quello che potevo. Ora mi auguro di chiudere al meglio il campionato e di potermi ritagliare uno spazio in SerieA per tanti anni.

L’avversario che mi ha colpito di più? Alexis Sanchez. All’andata contro l’Inter mi ha davvero impressionato: esplosivo, tecnico, potente nelle gambe e magico nei piedi, fa tutto a una velocità pazzesca. Era la mia prima da titolare in Serie A, non male. Io e Asllani piacciamo all’Inter? Non pensiamo al nostro futuro, siamo concentrati sul presente. Poi, certo, essere accostati alle grandi squadre è stimolante e gratificante. Ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare soltanto alla prossima partita. Voglio chiudere alla grande il campionato, solo dopo ragionerò col mio procuratore Mario Giuffredi sul mio futuro. Prenderemo la decisione migliore per il mio percorso“.

Foto: Instagram Parisi