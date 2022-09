Parisi: “Il lavoro quotidiano mi aiuta a crescere. Obiettivo? La Nazionale, spero che Mancini mi osservi”

Fabiano Parisi, esterno dell‘Empoli, una delle note liete di questo inizio di stagione, una conferma delle ottime cose già fatte vedere in passato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al suo momento, alle sue ambizioni e ai suoi sogni.

Queste le parole dell’esterno irpino: “La corsa è sempre stata la mia caratteristica. La mia arma segreta sta nei polmoni ma non è l’unica. Ho iniziato da esterno offensivo salvo poi arretrare fino ad arrivare terzino a quattro. Personalmente mi piace giocare nei cinque perché posso curare maggiormente la fase offensiva. La differenza tra Andreazzoli e Zanetti sta nella partenza della manovra, ora posso stare un po’ più alto”.

Sull’Empoli: “Non siamo partiti alla grande, ma sono convinto che presto arriverà la vittoria. Anche per me questa deve essere la stagione della consacrazione. Non penso al mercato ma a fare bene qui a Empoli. Questa è la società ideale per i giovani. L’altro obiettivo è quello di arrivare in Nazionale e spero Mancini mi tenga d’occhio”.

Su Spinazzola: “L’ho sempre ammirato: veloce, corsa, destro e sinistro. E’ bello confrontarmi con un grande giocatore come lui”.

Il modello: “Jordi Alba. Mi piacerebbe ricalcare la sua carriera. Il mio è un ruolo fondamentale nel calcio moderno perché bisogna saper fare entrambe le fasi. In allenamento lavoro tanto per migliorare”.

Foto: Instagram personale