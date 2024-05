Paris Saint-Germain, i convocati per il Dortmund

La squadra parigina ha reso noto sul suo profilo social i 23 convocati per la semifinale di ritorno contro il Borussia Dortmund di Champions League. A differenza della gara di andata, sarà assente Lucas Hernandez (rottura del legamento crociato anteriore) che va ad affiancare il suo compagno Kimpembe, assente dai campi ormai da più di un anno ed il portiere Sergio Rico per quanto riguarda la lista degli indisponibili. Al posto del francese, sarà convocato il classe 2006 Yoram Zague, già un’apparizione quest’anno in Ligue 1. Sarà una serata tutta da vivere al Parco dei Principi, Luis Enrique vorrà a tutti i costi portare il Paris Saint Germain in finale e provare a vincere il primo triplete della storia del club.

La lista dei convocati

Donnarumma, Navas, Tenas; Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Mukiele, Beraldo, Skriniar, Zague; Ugarte, Fabiàn, Danilo, Vitinha, Soler, Zaire-Emery, Lee Kang-In; Mbappe, Goncalo Ramos, Dembele, Asensio, Kolo Muani, Barcola.

Foto: psg-paris-saint-germain