Paris Saint-Germain, la testa è già al mercato

Anche se il Paris Saint-Germain ha ancora la finale di Coppa di Francia da giocare, gli occhi sono già puntati sul mercato estivo. Secondo il quotidiano Le Parisien, i rinforzi per la prossima stagione sono già stati individuati. Il PSG dovrebbe lanciare un altro tentativo per Bernardo Silva del Manchester City. Se la pista del portoghese non dovrebbe aprirsi, il club parigino punterà su Xavi Simons, che tornerà in estate dal prestito al Lipsia. Ma non solo. Con Mbappé che dovrebbe partire a parametro zero, Le Parisien proietta Osimhen del Napoli o Viktor Gyökeres dello Sporting come futuro centravanti di Luis Enrique.

Foto: Twitter Psg