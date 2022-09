Paris Saint-Germain, i tifosi boicottano la trasferta in Israele: “Restrizioni troppo aggressive”

Mercoledì il Paris Saint-Germain affronterà il Maccabi Haifa in Israele. Con una nota ufficiale, i supporter del club parigini hanno comunicato l’intenzione di boicottare il viaggio in trasferta a causa delle restrizioni severe che gli israeliani hanno imposto. Questo il comunicato: “Il 14 settembre il PSG viaggerà verso Haifa per la seconda sfida di Champions, affrontando il Maccabi. Noi deploriamo le condizioni di sicurezza imposte che privano la libertà. Ci siamo sempre opposti a restrizioni aggressive sulla nostra libertà durante i viaggi, in queste condizioni ci sentiamo costretti a boicottare questa partita in trasferta. Allez Paris“.

Foto: Logo PSG