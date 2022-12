Un’altra buona notizia per il Paris Saint-Germain: dopo Kylian Mbappè, anche Achraf Hakimi è già tornato a Parigi. L’esterno destro, portagonista in un grande Mondiale con il suo Marocco, potrebbe essere disponibile già per la sfida del 28 dicembre contro lo Strasburgo.

Foto: Instagram Paris Saint-Germain