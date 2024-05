Paris Saint-Germain, che disastro!

La squadra di Luis Enrique esce sconfitta dal Parco dei Principi per 0-1. Lo stesso risultato si era verificato sei giorni fa, ma questa volta, a spedire all’inferno il PSG ci ha pensato il colpo di testa di Hummels. La stampa francese non ci sta. E’ arrivato un altro fallimento europeo nonostante la somma inquantificabile di milioni investiti dallo sceicco Nasser Al-Khelaifi in tutti questi anni. L’Equipe intitola il suo quotidiano “Sans Flamme”, andando a sottolineare la poca fame dei giocatori parigini di prendersi la semifinale. Quella scintilla chi si è accesa in qualche occasione, ma che è stata subito spenta sui pali e traverse colpite nel corso dei 90’. Le Parisien invece, intitola il suo giornale “Le grand gachis”. Con il termine “gachis”, “pasticcio”, il quotidiano parigino va a colpire la grandezza del PSG, sconfitta da il Dortmund che, alla vigilia, era nettamente sfavorito. Infine, Le Figaro mette in copertina “Les notes du PSG face à Dortmund, Mbappè perdu du vue, Dembélé dans ses travers, Beraldo fautif”. Le Figaro, al contrario dei due quotidiani prima citati, preferisce puntare il dito direttamente sui giocatori. Il fuoriclasse MBappè, l’assente ma presente Dembélé ed il colpevole del gol Beraldo. Insomma, il PSG di certo ha trascorso mattinate migliori.