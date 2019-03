Paris Saint-Germain, Al Khelaifi pronto ad una rivoluzione

L’ennesimo passo falso in Champions League del Paris Saint-Germain non è passato di certo inosservato. L’eliminazione contro il Manchester United fa ancora male e i proprietari del club parigino stanno valutando possibili rivoluzioni a partire dalla prossima finestra di mercato. Secondo il quotidiano spagnolo Sport il numero uno del Psg, Al Khelaifi, potrebbe decidere di lasciar partire due big come Di Maria e Cavani, davanti ad offerte ragionevoli.

Foto: L’Equipe