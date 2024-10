Paris FC, confermata la trattativa con la famiglia Arnault. Il comunicato

Dopo la notizia venuta fuori qualche giorno fa su una possibile trattativa per l’acquisizione del Paris FC da parte di Red Bull e Arnault, arriva la conferma da parte dello stesso club parigino, che con una nota comunica la concretezza dell’operazione.

“Agache (gruppo Arnault n.d.r), consigliato da Red Bull, intende contribuire all’influenza dei valori unici del club e offrirgli i mezzi necessari per continuare il suo sviluppo economico, civico e sportivo. Una doppia ambizione lo guida: collocare in modo permanente le squadre maschili e femminili nell’élite del calcio francese e nel cuore dei parigini. Attraverso il suo viaggio e la sua storia, il Paris FC incarna un altro aspetto del calcio nella capitale. Con l’arrivo di Agache come azionista di maggioranza del club, il Club cambierà dimensione e punterà a nuovi successi”. Nel comunicato si precisa inoltre che proseguiranno gli investimenti fatti negli ultimi anni per lo sviluppo del settore femminile.

Foto: Instagram Paris FC