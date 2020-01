Parigini-Genoa, dal pressing di luglio al nuovo incontro entro mercoledì

Vittorio Parigini al Genoa: una nostra esclusiva, come si può notare, del 19 luglio quando vi avevamo raccontato le prime manovre del club di Preziosi per arrivare all’esterno offensivo in scadenza di contratto il prossimo giugno. Adesso serve un nuovo incontro, fissato tra domani e mercoledì, per arrivare alla soluzione definitiva, con possibile contropartita. Il Genoa spinge per chiudere Parigini già in questa sessione di mercato.

Foto: sito Torino