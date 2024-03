Parejo: “Vinicius? Io vengo chiamato ubriaco, ma non faccio gesti ai tifosi. Non è necessario”

Durante l’intervista rilasciata a El Larguero, il centrocampista del Villarreal, Dani Parejo, ha così parlato di Vinicius Junior, ultimamente al centro della cronaca per le sue tensioni con i tifosi e gli insulti razzisti ricevuti: “Mi sembra un giocatore straordinario, spettacolare, bello da vedere, ma credo che i giocatori debbano dedicarsi a giocare. Ci saranno sempre scontri, in ogni partita, bisogna lavorarci. Quando giochi per il Real Madrid c’è sempre un’atmosfera speciale, non è come le altre partite e i tifosi sugli spalti se la prendono sempre con i giocatori di quella squadra perché è la più forte. Ma poi, in generale, la gente cerca di pungere sempre i giocatore. Io vengo chiamato ‘ubriaco’ o qualcosa del genere da queste parti, ma non affronto la gente, non le faccio gesti, perché non è necessario. Il calciatore deve essere al di sopra di queste situazioni altrimenti rischia di commettere un errore”.

Foto: Instagram Parejo