Parejo: “Fischi per Morata? In Spagna si tiene più al club che alla Nazionale”

Durante l’intervista concessa a El Larguero, il centrocampista del Villarreal, Dani Parejo ha così parlato dei fischi ricevuti da Alvaro Morata “Non so cosa succede in altri paesi, ma qui va così, si pensa tanto alla squadra di club per cui si fa il tifo. E’ una situazione spiacevole, ma Morata è un giocatore che ha militato in diverse squadre importanti e sicuramente avrà vissuto situazioni simili o anche peggiori di questa. Sono sicuro che avrà la forza per superare quest’episodio”.

Foto: Instagram Morata