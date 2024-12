Pareggio a reti inviolate nel primo tempo di Como-Lecce (0-0): Cutrone colpisce la traversa e Paz sbaglia un rigore

Tutti negli spogliatoi a bere un tè caldo, ma il risultato per ora è ancora sullo 0-0. Como che inizia sicuramente meglio rispetto al Lecce con Cutrone che al 24esimo tiro senza gol colpisce una traversa con un colpo da fuori. Il Como ha il pallino del gioco, Lecce prova a ripartire di ripartenza ma i padroni di casa non rischiano mai nulla concretamente. Al 30′ Nico Paz prova con un tiro dalla mezza luna dell’area di rigore, Falcone respinge male, il primo ad arrivarci è Cutrone che però viene steso da Baschirotto: Piccinini non ha dubbi è calcio di rigore. Dagli undici metri va l’argentino Paz, tira rasoterra centrale, Falcone respinge con i piedi. All’ultimo secondo Paz prova da 40 metri da un calcio piazzato. Il pallone è indirizzato nell’angolino alto, ma Falcone vola e manda il calcio d’angolo. Doppio fischio da parte dell’arbitro, tutto rimandato nel secondo tempo.

Foto: Instagram Paz