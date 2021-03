Paredes: “Vorrei chiudere la carriera al Boca. E’ tutto per me”

Il centrocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, ha parlato a Le Journal de Dimanche sul suo futuro e sul sogno di voler chiudere la carriera al Boca Juniors, squadra per cui tifa.

Queste le sue parole: “Il Boca è tutto per me. Ho iniziato a giocare lì a soli 8 anni, fino ad arrivare in prima squadra. Col Boca ho raggiunto il primo traguardo della mia vita come professionista. Da giovane poi sono sbarcato in Europa, in Italia, dove mi ha preso la Roma che mi ha girato in prestito a Chievo ed Empoli e poi ho fatto un paio di stagioni in giallorosso, prima di trasferirmi al PSG. Mi piacerebbe finire la carriera proprio con la maglia degli Xeneizes, ma l’insicurezza che esiste in Argentina non è ciò che voglio per la mia famiglia”.

Foto: Twitter PSG